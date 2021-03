Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 52 minutes

Accident spectaculaire ce mardi 23 mas 2021 sur la 4 voies de Sainte-Marie. Circulant en direction de Saint-Denis vers 13h15, un poids lourd transportant un caterpillar est resté coincé sous le pont des Cafés. "L'ouvrage d'art n'a pas été évralé et l'engin n'a pas été abîmé, il y a u juste un petit frottement" informe la direction régionale des routes. Pour éviter de plus gros dégâts, uen délicate opération de désengagement a été lancée. "Les pneus sont dégonflés au fur et à mesure et on avance cinq centimètres par cinq centimètres" décrit la direction des routes. Il s'agit d'abaisser le poids mourd afin de pouvoir dégager le caterpillar. Des ralentissements ont commencé à se former et la plus garnde prudence est recommandée dans le secteur (Photo Cinque Gé/FAcebool / Radar974)

