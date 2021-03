Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

Marie-Paule Balaya, vice-présidente du Département, et Olivier Rivière, maire de Saint-Philippe et premier vice-président de Région sont fixés sur leur sort ce jeudi 25 mars 2021. La cour d'appel a condamné Olivier Rivière à 3 ans d'inéligibilité et 8 mois de prison avec sursis, ainsi que 10.000 euros d'amende. Marie-Paule Balaya quant à elle est condamnée à un an d'inéligibilité et 25.000 euros d'amende. (Photo rb/www.ipreunion.com)

