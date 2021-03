Ce dimanche 28 mars 2021 les gendarmes de la Rivière Saint-Louis ont interpellé un un automobiliste ivre, drogué, sans permis en sans assurance. Trois pieds de zamal ont ensuite été retrouvés à son domicile. Au total la gendarmerie a relevé 353 infractions dans toute La Réunion au cours du week-end du 26 au 28 mars. Ces mêmes jours les effectifs de police ont réalisé sur le département 17 opérations de sécurisation et de sécurité routière permettant de relever 95 infractions dont cinq délits. Au total 451 faits ont été verbalisés par les forces de l'ordre (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les infractions relevées par les gendarmes

Le vendredi 26 mars 2020, de 15h00 à 17h00, un service de contrôle des mobilités a été mis en place par la compagnie de Saint-Benoit, avec l’appui des motocyclistes de l’EDSR (escadron départemental de sécurité routière), sur le secteur de Sainte-Suzanne. Au cours de ce service 36 infractions dont 34 infractions graves génératrices d’accidents ont été relevées, dont 2 conduites sous stupéfiants- 15 non respect du panneau Stop – 9 téléphones – 8 défauts de ceintures dont 4 pour des enfants non sécurisés…

Dimanche 28 mars 2021, à 16h00, sur le secteur de Saint-Louis, en service de contrôle routier sur la RN5, rue de Cilaos, les motocyclistes de la brigade motorisée de la Rivère Saint-Louis RSL, sont amenés à intercepter et contrôler, un conducteur d’une Peugeot 205 GTI, qui se révèle rapidement positif à l’alcoolémie délictuelle et également positif aux stupéfiants.

Par ailleurs, l’intéressé n’est pas en mesure de présenter un permis de conduire en état de validité. La situation s’aggrave, avec une circulation à bord d’un véhicule, non assuré, sans contrôle technique et sans mutation de carte grise. En si bonne compagnie, les militaires décident, de se transporter avec le mis en cause à son domicile et d’y pratiquer une perquisition. Trois pieds de Zamal sont découverts et immédiatement détruits. Le véhicule est immobilisé et mis en fourrière. L’intéressé sera prochainement convoqué, pour connaître l’orientation pénale, de ses multiples infractions.



- nombre de services réalisés: 25

- nombre d infractions : 353

- nombre de retentions de permis : 20

- nombre d’alcoolémie : 6

- nombrede conduite sous stupéfiants : 12

- nombre d’immobilisation de véhicules: 35 dont 8 mises en fourrière administrative.

- nombre de défaut d assurance : 16

- nombre défaut permis, conduite sous suspension / annulation : 2

- nombre de vitesses : 215 dont 12 avec interception

- nombre de non port ceinture : 15

- nombre d’usage téléphone / distracteurs : 11

- nombre non respect priorite : 22

- nombre franchissement ligne continue : 2

- nombre non port casque protection : 5

- nombre émission de bruit gênant : 2

- nombre émission fumée/pollution : 2

- nombre équipement voiture non conforme : 9

- nombre non port de gants : 8

- nombre défaut contrôle technique : 6

Par ailleirs, le ce dimanche, 15 pilotes civils de motocyclettes ont été conviés, par les référents 2RM de l’EDSR SOI à suivre, une sensibilisation au risque routier. A cette occasion, l’étude, la démonstration et la mise en œuvre de la trajectoire de sécurité deux-roues, a permis aux motards d’appréhender, une nouvelle façon de partager la route, en sécurité, avec l’ensemble des usagers. Pour rappel, les conducteurs de deux-roues sont fortement impliqués dans l’accidentologie sur l’île de La Réunion. Leur vulnérabilité se caractérise par des conséquences trop souvent dramatiques. En vue de répondre favorablement à la demande, de nombreux motocyclistes, cette opération de Prévention sera renouvelée, tous les deux mois.

Les infractions relevées par la police

- conduite sous l'empire d'un état alcoolique : 0

- défaut d'assurance : 3

- défaut de permis de conduire : 1

- refus d'obtempérer : 1

63 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.

Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la

constatation de 90 autres diverses contraventions au code de la route dont :

- feu rouge / stop / priorité : 7

- défaut de port de casque : 1

- défaut d'équipement : 6

- défaut de contrôle technique : 10

- autres : 66