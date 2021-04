Le procès avait déjà été renvoyé une première fois en novembre 2020, il le sera probablement une nouvelle fois ce vendredi 9 avril 2021. Alors que l'avocat de Christine Clain, jugée aux côtés de Didier Robert, a contracté le Covid-19, un renvoi du procès semble désormais plus que probable.

Maître Alain Rapady a officiellement demandé le renvoi ce jeudi. Les avocats de Didier Robert ne devraient pas s'opposer à cette demande de renvoi. Les deux parties n'ont en tout cas pas souhaité faire de commentaire pour l'heure. Selon la jurisprudence en vigueur depuis le début de la crise sanitaire, tous les procès sont systématique renvoyés lorsque l'un des protagonistes est atteint par le virus. Il devrait donc en être de même pour cette faire.

Selon nos informations, le procès devrait être renvoyé à la fin du mois d'avril, c'est-à-dire dans trois semaines. C'est le même délai qui avait été appliqué lors de l'affaire Bygmalion, où, contaminé, l'avocat de Jérôme Lavrilleux avait demandé et obtenu le renvoi du procès à trois semaines plus tard.

Toujours selon nos informations, Didier Robert ne sera pas présent au tribunal ce vendredi matin.

- Une demi douzaine de griefs -

Ce procès, annnoncé en exclusivité par notre site dès le 8 septembre , est l’aboutissement d’une enquête préliminaire pour des faits supposés de détournement de fonds publics et de recel de détournement de fonds publics ouverte suite au signalement de la chambre régionale des comptes qui, dans un rapport, épinglait certaines pratiques de la structure. Selon la convocation au tribunal adressée à l’ancien PDG de la SPL il est reproché à ce dernier une demi douzaine de griefs.

Didier Robert est ainsi poursuivi pour des faits supposés de prise illégale d’intérêts, d’abus de biens sociaux et de concussion supposément commis à l'encontre de la SPL Réunion des Musées Régionaux.

Il y a d'abord l'augmentation de salaires supposée injustifiée au profit de sa responsable des finances, et amie, signature d’un avenant au contrat de travail de cette même responsable le 1er janvier 2017, moins d’un mois avant la signature de sa rupture conventionnelle pour un départ effectif le 1er avril 2017

Vient ensuite l'usage "de mauvaise foi, des biens de cette société (la SPL - ndlr) qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles en l'espèce en percevant une rémunération nette de 6.800 euros par mois sans autorisation du Conseil d'administration de la société" et alors que la société traversait une crise économique justifiant plusieurs licenciements".

La convocation porte aussi sur la perception "des jetons de présence d'un montant unitaire de 500 euros et représentant une somme totale de 5.500 euros", et ce, "à des fins personnelles". Il est aussi reproché au président de Région la participation au vote portant "sur la rémunération maximale susceptible de lui être octroyée" et d’avoir "présidé et voté les délibérations du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la SPL RMR alors qu'elles portaient sur la fixation de sa rémunération" en juillet et novembre 2018.

Le dernier grief porte sur la non déclaration de ses revenus en 2017 auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).