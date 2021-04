Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Au cours de ce week-end du 17 et 18 avril 2021, la gendarmerie a effectué plusieurs contrôles routiers dans l'île. Samedi après-midi lors de l'une de ces opérations, un cyclomotoriste circulant sans casque de protection sur la RN 3 en direction du Tampon a été intercepté. Il pilotait sous l'effet de l'alcool et du zamal. Son cooter n'était pas couvert par assurance; il a été placé en fourrière. Samedi soit deux automobilistes ont été contrôlés à 152 km/h sur la RN2 au niveau de Saint-Benoit, sur une portion de toute limitée à 90 km/h. Leurs permis de conduire ont été retirés et leurs véhicules placés en fourrière. Au total, 251 infractions ont relevées. 15 permis de conduite ont été retirés (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

