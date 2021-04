Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

La mairie de Saint-Benoît et le rectorat soutiennent l'enseignant agressé par un parent d'élève à l'école Julie Huet. "Toute la communauté éducative a été profondément touchée" indique la mairie. Ce mercredi 21 avril, l'inspecteur de la circonscription de Saint-Benoît, Franck Masse, et le maire Patrice Selly ont réuni l'ensemble du personnel de l'école (enseignants et non enseignants) afin que chacun puisse partager et exprimer ses émotions. Un temps d'échange est prévu jeudi. Nous publions ci-dessous le communiqué de la mairie de Saint-Benoît. (Photo d'illustration mairie de Saint-Benoît)

