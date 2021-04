Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Les équipes du département, de la direction des routes et de la ville de la Salazie sont toujours sur le pont ce jeudi 22 avril 2021 pour dégager la route située au-dessus du lieu-dit Petit Sable à Salazie. Un bloc rocheux de 250 tonnes s'est décroché ce mercredi, il menace désormais de dévaler la pente. 12 personnes ont été évacuées et sont hébergées dans leurs familles. Le maire de Salazie Stéphane Fouassin espère que les travaux menés ce jeudi permettront une réouverture de l'axe d'ici la fin de journée. Le galet va être explosé et les autres blocs ainsi que les arbres menaçant de s'effondrer ont été enlevés. (Photo : mairie de Salazie)

