Ce lundi 3 mai 2021 à la Rivière des Pluies (Sainte Marie) deux automobilistes ont été contrôlés par les gendarmes alors qu'ils conduisaient sous l'emprise du zamal. Leur permis a été retiré et les deux véhicules ont été placés en fourrière. Nous publions ci-dessous le communiqué de la gendarmerie (Photo rb/www.ipreunion.com)

"Dans l'après-midi du lundi 3 mai 2021 de 15 à 17 heures 30, les gendarmes de la brigade de Sainte-Marie appuyés par les motocyclistes de la brigade motorisée de Saint-Benoît ont réalisé un service coordonné de contrôle des mobilités en agglomération de la Rivière des Pluies, commune de Sainte Marie.

Le bilan fait état de 24 infractions constatées dont 20 graves génératrices d'accidents. 2 conduites sous emprise de zamal ayant entraîné la perte du permis de conduire pour les conducteurs, et mise en fourrière administrative de leur automobile. 12 usages de téléphones et ou distracteurs en roulant, 5 non respect de la signalisation rouge fixe, 1 non port de la ceinture de sécurité.

Trois cyclomotoristes ont été contrôlés sans le port des gants de protection, un automobiliste circulait sans avoir contracté une assurance."