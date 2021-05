Deux avalanches successives survenues ce samedi 8 mai 2021 en Savoie, région de Métropole située dans les Alpes, ont tué sept personnes au total. Une première avalanche sur la commune de Valloire a fait quatre victimes et une seconde a tué trois autres randonneurs. (Photo d'illustration AFP)

Quatre personnes sont mortes dans une avalanche qui s'est déclenchée ce samedi sur la commune de Valloire dans le secteur du col du Galibier, en Savoie, selon un bilan provisoire communiqué par la préfecture du département.

Une seconde avalanche s'est produite vers 14h heure de Métropole dans le secteur du Mont Pourri qui culmine à 3.779 mètres dans le massif de la Vanoise, de l'autre côté du département. Trois personnes sont décédées, selon la préfecture.

"Le dispositif de recherches a été levé" pour ce qui est de l'avalanche du Galibier, précise la préfecture de la Savoie. Pour la seconde, "plusieurs randonneurs ont été emportés sur le Mont Pourri, à la limite des communes de Peisey-Nancroix et Villaroger". Les recherches ont également été levées.

"Le préfet de la Savoie Pascal Bolot présente ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes, et appelle de nouveau les usagers de la montagne à la plus grande prudence" ajoute la préfecture par voie de communiqué. La préfecture de la Savoie a d'ailleurs mis un fond noir sur sa photo de compte Twitter.

www.ipreunion.com avec AFP