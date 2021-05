Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Une jeune femme de 19 ans a été agressée en pleine rue, près du Leclerc du Butor (Saint-Denis), devant un arrêt de bus. La police indique sur les réseaux sociaux avoir interpellé un individu un peu plus loin, "à l'intersection du Boulevard Doret et du Boulevard Jean Jaurès à proximité de la Station Ola". Selon les pompiers, la jeune femme est blessée à l'oeil et a été hospitalisée au CHU de Bellepierre. Elle était également en état de choc. Les investigations sont en cours. (Photos : police)

