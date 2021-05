Dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 mai 2021, le temple tamoul de la Ravine Creuse et celui de Champ-Borne à Saint-André ont été la cible d'actes de vandalisme, indique Ericka Bareigts dans un communiqué. Des statues ont été détruites ou volées. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Je prends connaissance à l’instant des actes de vandalisme qui ont été perpétrés au temple malbar de la Ravine Creuse et de celui de Champ-Borne, à Saint-André, dans la nuit. Des statues sacrées ont été détériorées ou volées" informe la maire de Saint-Denis ce dimanche par voie de communiqué. "La communauté des Réunionnais qui fréquentent ce temple est touchée au plus profond de ses croyances et de son mode de vie. Je sais l’ensemble des Réunionnais attachés au respect de nos différences et à notre capacité à vivre ensemble et nous devons nous montrer encore plus solidaires dans ces circonstances."

L'élue dionysienne "condamne avec la plus grande fermeté cet acte, souhaite que toute la lumière soit

faite sur ce crime et assure l’ensemble des personnes concernées de [son] soutien".

