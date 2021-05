C'est ce vendredi 21 mai 2021 que Didier Robert sera fixé sur son sort dans l'affaire dite des Musées Régionaux où il est poursuivi notamment pour des faits supposés de prise illégale d'intérêts. Lors de l'audience du 23 avril devant le tribunal correctionnel, le parquet avait requis 15 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité à son encontre. Que les magistrats décident de le condamner ou de le relaxe, le jugement sera lourd de conséquences pour Didier Robert, actuellement en campagne pour sa réélection à la tête de la Région. Ce scrutin est prévu les 20 et 27 juin prochains (Photo rb/www.ipreunion.com)

Condamnation ou relaxe ? Tout est possible dans cette affaire où Didier Robert est poursuivi pour plusieurs griefs en tant que président de Région et ancien président de la SPL Réunion des Musées Régionaux : prise illégale d'intérêts par chargé de mission de service public, abus des biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles, concussion par chargé de mission de service public.

Le jugement est bien sûr très attendu, par le président de Région lui-même, mais aussi par tous les observateurs de la vie politique locale. En effet, la décision du tribunal aura forcément des conséquences majeures pour Didier Robert, actuellement en campagne pour sa réélection.

Une condamnation serait un véritable coup dur pour le président de Région sortant. Il a d’ores et déjà fait part de sa volonté de faire appel dans une telle éventualité. Mais dans un contexre général de ras-le-bol de la popuaiton à l'encontre des politiques traînant des casseroles, une condamnation serait particulièrement mal perçue par l'éledtorat mais également par ses nouveaux alliés "des droites et des centres". Ses opposants auraient aussi une corde supplémentaire à leur arc pour demander à sanctionner le patron actuel de la Pyramide inversée.

Une relaxe, même si elle serait un soulagement pour Didier Robert à un mois du scrutin, sera forcément mal perçue par la population en ces temps de défiance vis-à-vis de la partialité de la justice.

Pour rappel, le 23 avril dernier, près de 8 heures d’audience avaient été nécessaires pour faire la lumière sur cette affaire et afin que le président de Région puisse s’expliquer sur plusieurs points. Il y a eu l’augmentation de salaires supposée injustifiée au profit de sa responsable des finances et amie, Christiane Clain, juste avant sa rupture conventionnelle. Sur ce point, l’avocat de Didier Robert, Maître Djalil Gangate avait affirmé : ".500 euros, plus les 4.000 euros correspondant à la moitié de salaire de l’ancien directeur délégué : on arrive aux 8.500 euros, et alors où est le problème ? C’est autorisé".

Le président du tribunal, Bernard Molie, disait ne pas comprendre comment Didier Robert avait pu agir de la sorte : "le conflit d’intérêts ça vous dit quelque chose ? Vous auriez dû vous déporter de ce dossier du fait de votre amitié avec madame Clain. Je vous repose la question monsieur Robert : quel crédit peut-on vous accorder ?", avait-il demandé durant l’audience.

Il y a aussi les 6 800 euro par mois de rémunération perçus par Didier Robert sans autorisation du Conseil d’administration des Musées régionaux. Cela, alors que la SPL traversait une crise économique justifiant plusieurs licenciements. Le président de Région a eu également à répondre aux questions relatives à la perception de jetons de présence au sein de cette SPL, ainsi qu’à la participation au vote portant "sur la rémunération maximale susceptible de lui être octroyée" et d’avoir "présidé et voté les délibérations du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la SPL RMR alors qu'elles portaient sur la fixation de sa rémunération" en juillet et novembre 2018.

Le président du tribunal lui a reproché d'avoir agi "en missouk". "Que vaut la parole d’un politique monsieur Robert ? Vous dites que vous ne voulez pas être payé et finalement vous voulez un salaire ?" a-t-il demandé. Pour la défense, l’autre avocat du président de Région, Jean-Jacques Morel, a rappelé que Didier Robert a remboursé la SPL de tous les salaires perçus, estimant qu'il n'y a "pas de prise illégale d’intérêt puisque Didier Robert n’a pas pris part au vote et n’a même pas assisté à la réunion de la commission permanente qui a attribué un salaire au président de la SPL". Il a aussi ajouté que le montant de 6.800 euros aurait très bien pu être le salaire d'une personne recrutée en extérieur.

A l’issue de l’audience, le parquet a requis à l’encontre de Didier Robert 15 ans de prison avec sursis et 3 ans d’inéligibilité.

Lire aussi : Musées régionaux : 15 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité requis contre Didier Robert

www.ipreunion.com / [email protected]