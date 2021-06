Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 3 minutes

A la suite à la panne des numéros d'urgence, deux personnes seraient décédées à La Réunion, a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin au cours d'une conférence de presse tenue ce jeudi matin 3 juin 2021. Cette panne a entravé l'accès aux numéros d'urgence mercredi soir a causé des dysfonctionnements "graves et inacceptables", a dénoncé le ministre à l'issue d'une crise interministérielle de crise. C'est la panne d'un équipement chez l'opérateur Orange qui est à l'origine de ce dysfonctionnement massif. La défaillance de cet équipement chargé d'acheminer les appels ,a entravé massivement l'accès aux numéros d'urgence (15/17/18/112) et aux lignes fixes entre 20h mercredi et 02h jeudi (heure de La Réunion). De nombreux services de secours étaient difficiles à joindre à travers la France. Le réseau "fonctionne depuis 02h " mais reste "sous surveillance", a dit Orange jeudi (Photo illustration rb/www.ipreunion.com)

