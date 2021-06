Dans un long article publié ce samedi 5 juin 2021, le JIR révèle que la chambre régionale des comptes (CRC) épingle Didier Robert pour son cabinet "pléthorique" à la Région. Alors que seulement 6 collaborateurs sont normalement autorisés, la chambre en dénombre 22 supplémentaires, "embauchés illégalement". Coût total : 1,4 million d'euros par an. Un nouveau coup dur à une poignée de semaines des élections régionales pour celui qui est candidat à sa propre succession. Didier Robert a par ailleurs été condamné à 3 ans d'inéligibilité et 15 mois de prison avec sursis dans l'affaire des musées régionaux. A noter que l'affaire des emplois au cabinet, Imaz Press avait révélé en 2019 qu'une procédure judiciaire était en cours alors qu'une plateforme en ligne avait publié les noms de 166 personnes émargeant "au Cabinet, aux dépendances et apparentés de la Région". (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Il s'agit d'un rapport de la CRC qui ne peut être rendu public avant les échéances électorales des 20 et 27 juin prochains. Mais le Journal de l'île de La Réunion (JIR) a pu en consulter le contenu.

Ainsi la chambre, suite à un contrôle effectué en 2020, observe qu'"en plus des six collaborateurs autorisés par la loi, le cabinet du président de Région comptait, en 2020, 'au moins' 22 chargés de mission et autres conseillers techniques" révèle le journal. Les deux années précédantes, ce nombre était gonflé de neuf personnes supplémentaires.

Leurs activités "politiques" selon le rapport de la chambre indique qu'il ne s'agit pas d'agents exerçant "des missions purement administratives". La CRC établit un lien de proximité directe avec le président de Région, et épingle un mode de recrutement tout en discrétion avec des délais non respectés entre vacance du poste et signature du contrat, comme l'indique le JIR.

Autre point : la description des vagues des postes, laissant imaginer "des emplois fictifs" s'interroge le journal. A noter que l'épouse du président de Région, Corinne Robert, n'est pas épinglée dans ce rapport de la CRC.

Ces embauches illégales "ont un coût de plus d'1,4 million d'euros par an" ajoute le JIR. Le salaire net de ces collaborateurs tourne en moyenne autour de 63.000 euros net par an soit environ 5.250 euros net par mois.

- Une affaire qui traîne depuis 2017 -

En juin 2019 déjà, Imaz Press rappelait que Didier Robert, président de Région, faisait l'objet d'une nouvelle procédure judiciaire. Les faits portaient sur le nombre de membres qu'aurait compté son cabinet.

Dès juin 2017 Imaz Press avait révélé qu'une plateforme en ligne avait publié les nomds de 166 personnes émargeant "au Cabinet, aux dépendances et apparentés de la Région". A l'époque, la collectivité régionale avait démenti l'affaire eet indiqué que "la Région Réunion dispose de 6 collaborateurs de cabinet". A ce moment-là, la procédure était la quatrième mettant en cause le président de Région.

