Publié il y a 8 heures / Actualisé il y a 8 heures

Marcel Agathe, 84 ans et domicilié à la Rivière Saint-Louis, était porté disparu depuis vendredi 4 juin 2021. La gendarmerie annonce ce lundi 7 juin qu'il a été retrouvé sain et sauf. Sa disparition avait entraîné la mise en oeuvre d'un important dispositif de recherche, équipe cynophile GN, hélicoptère GN et mobilisation de nombreuses patrouilles, notamment en raison de ses difficultés pour se déplacer et de son handicap. (Photo : gendarmerie)

