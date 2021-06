A la demande du Samu-Codis, le PGHM est intervenu dimanche 13 juin 2021, en début de soirée, au profit d'une sortie de route d'un motard lors de sa descente de Cilaos. La victime se trouve à 5/10 mètres en contre-bas de la chaussée, dans un terrain escarpé, et souffre d'une suspicion de fracture du fémur. Nous publions ici le communiqué de la gendarmerie. (Photos : gendarmerie de La Réunion)

Grâce à une collaboration fructueuse du PGHM et du SDIS, le blessé a pu être extrait à l'aide de cordes et de poulies, rapidement. Ensuite le motard a été treuillé et évacué de nuit par l'hélicoptère de la SAG, vers le CHU de Saint Denis.

Les secours de nuit ne sont jamais anodins, tant par leurs difficultés que par les risques encourus par les équipes de secours.