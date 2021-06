Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 1 minutes

La Chambre de l'instruction a rejeté ce mercredi 16 juin 2021, la demande en annulation de procédure déposée par Olivier Hoarau, maire du Port, dans le cadre de l'affaire dite de l'extension du Cap Sacré Coeur. Les avocats de l'élu portois contestaient la régularité de son interpellation à son domicile le mardi 2 février ainsi a saisie d'un certain nombre de données informatiques. Les avocats de l'édile portois ont annoncé un pourvoi en cassation contre la décision de la chambre de l'instruction. Pour rappel, à l'issue d'une garde à vus de 48 heures, Olivier Hoarau avait été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour corruption et blanchiment. Un cadre du groupe Casino, Eric Heinz, le conseiller municipal portois Fayzal Ahmed Vali et le directeur de cabinet du Port Bernard Payet avaient eux aussi été mis en examen dans ce dossier (Photo d'archives rb/www.ipreunion.com)

