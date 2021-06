Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

Le Courrier de l'Ouest et Ouest-France rapportent une curieuse histoire, à Angers. Une affaire de trafic de drogue n'a pas pu être jugée mercredi 16 juin 2021 car la traduction des écoutes téléphoniques n'était pas conforme. Les mis en cause, deux frères, parlaient en créole réunionnais. Un gendarme d'origine réunionnaise a voulu traduire les échanges pour aller plus vite. Mais un traducteur doit normalement prêter serment, ce qui n'a pas été le cas, rendant nulle la traduction proposée et donc impossible le jugement de l'affaire. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

