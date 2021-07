Selon plusieurs sites d'information parmi lesquels Cnews, une passagère qui se trouvait sur un vol en provenance de Dallas aux Etats-Unis a été scotchée à son siège car elle avait tenté d'ouvrir la porte de l'avion en plein vol. Des témoins racontent que, paniquée, elle a tenté d'ouvrir la porte une heure après le décollage. (Photo : capture d'écran YouTube / Viral Uploads)

Les membres de l'équipage auraient demandé aux passagers de rester calmes, indiquant gérer "une situation délicate". Des images filmées en sortant de l'appareil montrent en effet une femme attachée à son siège, le torse et la bouche scotchés. Un choix radical pour maîtriser la femme qui se débattait.

Les images de cette passagère circulent sur les réseaux sociaux et poussent de nombreux internautes à s'interroger sur les méthodes employées, qualifiées par certain.e.s d'extrêmes. Selon Cnews, la passagère a été transportée à l'hôpital à sa descente pour un examen psychiatrique et la compagnie a indiqué qu'elle ne serait plus acceptée sur un vol American Airlines.

