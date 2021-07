Selon le Journal de l'île de La Réunion (JIR), une enquête judiciaire est ouverte dans l'affaire des emplois au cabinet de Didier Robert lorsque celui-ci était président du Conseil régional. La chambre régionale des comptes avait déjà épinglé Didier Robert pour des embauches supposées illégales au cabinet. 22 collaborateurs seraient concernés.

Le JIR révèle ce vendredi 16 juillet au matin que la justice pénale s'intéresse à son tour au cabinet de Didier Robert, lorsque celui-ci était président de Région. Le procureur de Saint-Denis Eric Tuffery a en effet décidé l'ouverture d'une enquête préliminaire.

La chambre régionale des comptes (CRC) avait déjà épinglé Didier Robert pour l'embauche supposée illégale de 22 collaborateurs de cabinet. Il s'agit de savoir maintenant pour la justice si ces collaborateurs "effectuaient véritablement un travail pour lequel ils étaient très bien payés" indique le JIR.

Imaz Press avait révélé en 2019 qu'une procédure judiciaire était en cours alors qu'une plateforme en ligne avait publié les noms de 166 personnes émargeant "au Cabinet, aux dépendances et apparentés de la Région".

Suite à un contrôle effectué en 2020, la CRC observe qu'"en plus des six collaborateurs autorisés par la loi, le cabinet du président de Région comptait, en 2020, 'au moins' 22 chargés de mission et autres conseillers techniques" selon un rapport révélé par le JIR le 5 juin dernier. Les deux années précédantes, ce nombre était gonflé de neuf personnes supplémentaires.

Lire aussi - Conseil régional : Didier Robert épinglé pour des embauches supposées illégales au cabinet