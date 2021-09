Publié il y a 7 heures / Actualisé il y a 7 heures

Un poids-lourd et une voiture se sont percutés en milieu de journée ce mardi 21 septembre 2021 dans le secteur du pont de la Grande Ravine sur la route des Tamarins dans le sens nord - sud. Le choc a été violent. La voiture a été projeté sur les voies inverses. Selon les premiers éléments d'information, le camion aurait éclaté un pneu et aurait percuté le véhicule léger qui circulait dans le même sens que lui. Le gendarmes et les pompiers sont sur place. Des bouchons se sont formés dans le secteur. Par mesure de sécurité, la direction régionale des routes a fermé la route à la circulation dans le sens sud - nord. Une déviation a été mise en place par l'échangeur des Colimaçons, la RD12 Route des Colimaçons et la RN1A. La direction des routes a annoncé à 13h10 que l'axe de circulation est totalement rouvert (Photo cpature vidéo de Fanny Guadet/Facebbok/Radar974)

Un poids-lourd et une voiture se sont percutés en milieu de journée ce mardi 21 septembre 2021 dans le secteur du pont de la Grande Ravine sur la route des Tamarins dans le sens nord - sud. Le choc a été violent. La voiture a été projeté sur les voies inverses. Selon les premiers éléments d'information, le camion aurait éclaté un pneu et aurait percuté le véhicule léger qui circulait dans le même sens que lui. Le gendarmes et les pompiers sont sur place. Des bouchons se sont formés dans le secteur. Par mesure de sécurité, la direction régionale des routes a fermé la route à la circulation dans le sens sud - nord. Une déviation a été mise en place par l'échangeur des Colimaçons, la RD12 Route des Colimaçons et la RN1A. La direction des routes a annoncé à 13h10 que l'axe de circulation est totalement rouvert (Photo cpature vidéo de Fanny Guadet/Facebbok/Radar974)