429 Infractions ont été relevées par les policiers du vendredi 24 septembre au dimanche 26 septembre 2021. Dans ces faits verbalisés au cours de 24 contrôles, 13 relevaient d'un délit indique la police. Pour leur part les gendarmes ont recensé 111 infractions au cours du week-end. Nous publions les communiqués de la police et de la gendarmerie ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Secteur police

Délits :

- conduite sous l'empire d'un état alcoolique : 8

- défaut d'assurance : 3

- défaut de permis de conduire : 1

- refus d'obtempérer : 1

Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 416 autres diverses contraventions au code de la route dont :



- feu rouge / stop / priorité : 11

- défaut de port de casque : 1

- défaut d'équipement : 4

- défaut de contrôle technique : 2

- autres : 82

123 fonctionnaires de police ont été mobilisés pour ces contrôles

Nombre de services réalisés : 21

Nombre d'infractions : 111

Nombre de retentions de permis : 18

Nombre d’alcoolémie : 22 dont 14 délictuelles

Nombre de conduite sous stupéfiants : 4

Nombre d’immobilisation de véhicules : 35 dont 12 mises en fourrière administrative

Nombre de défaut d'assurance : 4

Nombre défaut permis, conduite sous suspension/annulation : 5

Nombre de vitesses : 7 dont 5 avec interception

Nombre de non port ceinture : 2

Nombre d’usage téléphone / distracteurs : 12

Nombre non-respect priorité : 15

Nombre non port casque et équipement pilote deux-roues : 6

Nombre pneumatique unsagé : 2

Nombre non repect de la ligne continue : 2

Nombre refus d'obtempérer : 1

Nombre défaut contrôle technique : 18

Nombre usurpation plaque d'immatriculation :

Nombre usage stupéfiants : 1

Nombre d'infractions couvre-feu : 9

Faits particuliers

Samedi soir de 21h00 à 00h00, sur le secteur est de l’île, les gendarmes de la compagnie de Saint- Benoit renforcés par les motocyclistes de la brigade motorisée de Saintt-Benoit, ont déployé un dispositif déconcentré de contrôle de flux, sur différents points jouxtant la R.N 2, ayant pour objectif les infractions graves génératrices d’accident. Au bilan, 38 infractions ont été constatées parmi lesquelles : 9 conduites sous emprise de l'alcool, 2 conduites sous emprise de stupéfiants, 1 refus d'obtempérer, 3 défauts d'assurance, 1 défaut de permis de conduire, 7 défauts de contrôle technique, 3 excès de vitesses en agglomération, 1 usage de de stupéfiants et 9 non-respect du couvre-feu.

Dans le même temps, sur le secteur l'Ouest les motocyclistes des brigades motorisées de Saint-Paul et de la Rivière Saint-Louis ont effectué un contrôle ciblant les addictions sur la commune éponyme. Plusieurs infractions ont été constatées dont 5 alcoolémies et une conduite sous l’emprise de stupéfiants. Deux infractions délictuelles, concernaient le pilote d’une motocyclette et celui d’un cyclomoteur. Les 2 deux-roues ont été mis en fourrière comme 10 autres véhicules au cours du week-end.