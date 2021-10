Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 6 minutes

Brigitte Bardot, 85 ans, est jugée ce jeudi 7 octobre 2021pour "injures raciales", au tribunal judiciare de Saint-Denis. En mars 2019, l'ex-actrice et créatrice de la fondation éponyme de protection des animaux avait adressé une lettre ouverte à Amaury de Saint-Quentin, alors préfet de La Réunion Dans ce courrier elle qualifiait les Réunionnais d'"autochtones qui ont gardé leurs gènes de sauvages", avec des "réminiscences de cannibalisme". La ministre des Outre-mer de l'époque Annick Girardin, le député Jean-Hugues Ratenon (LFI), la ligue des droits de l'Homme et plusieurs autres associations ont porté plainte contre l'ex actrice, proche des milieux d'extrême droite. Elle encourt un an de prison et 45.000 euros d'amende

