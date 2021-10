C’est en 2017 que l’aventure commence. Christophe Di Donato, ancien cadre dirigeant du groupe Ghanty, ancien directeur de cabinet de Nassimah Dindar et ancien secrétaire général du SDIS, lance l’idée de créer une « Cité de dirigeants », sorte de plateforme de mise en réseau des entreprises locales visant à former des cadres du privé et du public. Un projet alléchant qui attirera les faveurs de deux collectivités réunionnaises majeures.

D’abord la Cinor, par le biais de Gérald Maillot et de Joël Périgaud qui décident de mettre à contribution l’intercommunalité à hauteur de près de 700 000 euros. Il leur est reproché d’avoir financé ce projet en connaissance du montage douteux opéré par le président de la Cité

C’est ensuite la Civis qui sortira le chéquier, à hauteur de près de 700 000 euros également. Il est reproché à Michel Fontaine d’avoir fait preuve de négligence, en suivant purement et simplement la démarche de la Cinor, sans rechercher la vraie finalité de cette opération.

Si une première promotion sort effectivement de cette Cité des Dirigeants en 2017, l’aventure semble déjà avoir du plomb dans l’aile et les 1,4 millions injectés par la Civis et la Cinor se volatilisent en l’espace de deux ans, grâce à une combine mise en place par Christophe Di Donato et Arnaud Cotterau à travers des satellites qui siphonneront les fonds, sans compter le train de vie fastueux de l’ancien président, avec un salaire mensuel supérieur à 10 000 euros, des voyages et des notes de frais onéreuses.

Les 5 hommes devront donc répondre ce vendredi 8 octobre de ce fiasco à la barre du tribunal correctionnel.

