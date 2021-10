Le conducteur du Jaguar a été contrôlé vers16 heures ce jeudi 7 octobre 2021 sur la RN.1 en direction de Saint-Paul, alors qu'il roulait à 183 km/h au lieu de 110 km/h. Le véhicule a fait l'objet d'une mise en fourrière administrative et le permis du propriétaire a été retiré immédiatement (Photo gendarmerie nationale)

De nombreuses infractions ont été constatées au cours des ces contrôles menés par le motards de la gendarmerie. Parmi les infractions les plus graves les forces de l'ordre ont relené une conduite sous l’emprise de l'alcool, tois conduites sous emprise de stupéfiants, deux non-respects su stop et trois non-ports de casque de protection.

"Il est rappelé que les conduites addictives demeurent, la première cause des accidents en général et mortel en particulier. La seconde cause étant les vitesses excessives, puis le refus de priorité pour la troisième" souligne la gendarmerie.

