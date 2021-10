Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 54 minutes

Un homme vivant au Tampon a porté plainte à l'encontre de son ex compagne pour non représentation d'enfant. Selon son avocate, il n'a aucune nouvelle de son fils de 2 ans depuis mai 2021. Sa conjointe est partie s'installer en Métropole, emportant avec elle papiers d'identité et papiers médicaux de l'enfant, précise l'avocate. La femme en question se trouve également être la soeur du policier blessé par arme à feu à l'hôtel Tulip Inn à Sainte-Clotilde en mai dernier. Elle aurait quitté La Réunion immédiatement après cet épisode, selon l'avocate du père de l'enfant. (Photo d'illustration AFP)

