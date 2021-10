La gendarmerie a effectué plusieurs contrôles routiers au cours de ce week-end du samedi 23 au dimanche 24 octobre 2021. Ils ont relevé 90 infractions et ont retiré huit permis de conduire. Nous publions le communiqué de la gendarmerie ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Secteur gendarmerie

Nombre de services réalisés : 18

Nombre d'infractions : 90

Nombre de retentions de permis : 8

Nombre d’alcoolémie : 9

Nombre de conduite sous stupéfiants : 6

Nombre d’immobilisation fourrière: 24 dont 4 fourrières

Nombre de défaut d'assurance : 4

Nombre défaut permis, conduite sous suspension/annulation : 5

Nombre de vitesses : 20 dont interceptions

Nombre de non port ceinture : 3

Nombre d’usage téléphone / distracteurs : 4

Nombre non-respect priorité : 8

Nombre défaut contrôle technique : 4

Nombre de défaut équipement et non port de casque pilote deux-roues : 3

Recel de véhicule : #

- Faits particuliers -

Les amedi 16 octobre 2021 de 20h00 à 00h00, les motocyclistes de Saint-Paul et de la Rivière St-Louis, ont réalisé un service de contrôle de zone, sur le secteur de Saintt-Louis. Ce contrôle a donné lieux au relevé de plusieurs infractions, dont 5 alcoolémies et 6 conduites sous l’emprise de stupéfiants.