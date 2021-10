Des galets et des mitrailles ont été retrouvés sur la Route du littoral ce vendredi 29 octobre 2021. L'événement s'est déroulé dans le secteur de la Grande chaloupe. Un galet a été constaté sur les chaussées côté mer, il aurait pu se décrocher de la falaise et rebondir de l'autre côté, selon le CRGT. Dans le sens La Possession - Saint-Denis, des mitrailles ont été retrouvées. Toutes les roches ont pu être enlevées par les équipes de la direction des routes. (Photos rb/www.ipreunion.com)

Dans l'autre sens, on compte 4 km de bouchons à cause d'un accident : un motard est tombé sur la chaussée à la sortie de la Route du littoral, dans le sens nord-sud. Celui-ci est légèrement blessé. L'accident, qui n'est pas lié à la chute du galet, est terminé et la voie de gauche a été libérée.

