Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La police malgache indique sur sa page Facebook rechercher un Français de 53 ans du nom d'Olivier Gyonnet. Il est soupçonné de maltraitance et séquestration d'enfants. Selon la police, l'individu essaierait d'exporter des enfants hors de Madagascar via des faux papiers. Sa photo a été diffusée sur les réseaux sociaux. Selon nos confrères de Clicanoo, l'homme avait déjà été condamné à La Réunion il y a quelques années pour faux, usage de faux et abus de confiance. (Photo : police de Madagascar)

