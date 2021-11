Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Grosse tension ce mercredi soir 3 novembre 2021 à Saint-Benoît. A la suite d'une bagarre qui avait lieu précédemment, plusieurs dizaines de jeunes se sont rendus dans la cité Labourdonnais. Ils auraient alors jeté des galets sur au moins un immeuble. Les gendarmes ont été alertés. Ils ont été caillassés dès leur arrivée sur les lieux. Les heurts entre les jeunes et les forces de l'ordre se sont poursuivis jusqu'en milieu de nuit. Dans un communiqué et dans uune vidéo diffusée dans la soirée sur les réseaux sociaux, le maire de Saint-Benoit, Patrice Selly, a condamné les violences, demandé l'aide des autorités et pointé la responsabilité "des parents de ces jeunes, souvent mineurs et livrés à eux-mêmes" (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

