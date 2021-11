Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le feu est désormais circonscrit : à Mare à vieille place, impasse des Olivettes, sur la commune de Salazie, un feu de broussailles s'est déclaré peu après 16 heures ce lundi 8 novembre 2021. Au total, un hectare est parti en fumée. Aucune habitation n'est menacée. Il s'agit selon les pompiers d'un particulier qui a souhaité brûlé des branchages et le feu a pris. Le Dash-8 a été mobilisé et a effectué trois largages. En tout, 15 pompiers et trois engins ont été mobilisés également sur place. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

