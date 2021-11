Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Nos confrères d'Antenne Réunion révèlent ce mardi 9 novembre 2021 qu'une dizaine de personnes ont été interpellées dans le cadre d'une affaire de pédo-pornographie. Ils seraient soupçonnés de détention et diffusion d'images pédo-pornographiques et auraient été arrêtés dans le sud et le nord de l'île. Contacté, le parquet de Saint-Denis indique sobrement qu'une conférence de presse est prévu à ce sujet ce mercredi 10 novembre. La procureure de Saint-Denis, Véronique Denizot, devrait donner de plus amples informations au sujet de cette affaire. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

