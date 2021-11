Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 6 heures

Suite à un vaste coup de filet opéré par les parquets de Saint-Denis et Saint-Pierre, la gendarmerie et la police, 10 hommes ont été jugés en comparution immédiate ce mercredi 10 novembre 2021. Six autres le seront prochainement. Les enquêteurs ont retrouvé photos et vidéos pédopornographiques sur les ordinateurs des mis en cause. Des images "insoutenables" a insisté la procureure de Saint-Denis. Des peines de 12 à 30 mois de prison avec sursis ont été prononcées à leur encontre, avec injonctions de soins et inscription au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

