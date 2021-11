Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 53 minutes

Trois hommes, un majeur et deux mineurs, sont présentés ce vendredi matin 12 novembre au parquet de Saint-Denis. Cette présentation a lieu dans cadre d'une affaire d'agression perpétrée ce mardi en fin d'après-midi sur un jeune et ses parents à Champ Fleuri. Erwann, 18 ans, avait été violemment frappé à coups de béquille alors qu'il se trouvaient au sol. Ses parents venus le secourir ont été caillassés. Les faits avaient été filmés et diffusés sur les réseaux sociaux. "L'enquête extrêmement rapide menée par les policiers du groupe des atteintes aux personnes de la sûreté départementale a permis d'identifier et interpeller (les) trois individus (...) qui, à l'issue de gardes à vue prolongées ce jour" indique la police dans un communiqué publié ce vendredi matin

