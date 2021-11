Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Les recherches reprennent ce lundi matin 15 novembre 2021 pour tenter de retrouver les deux parachutistes portés disparus depuis ce samedi. Les survols dans une très large zone autour de Grand Coude (Saint-Joseph) , là où le deux hommes devaient atterrir, et les battues au sol n'ont rien donné. Les deux parachutistes, un Saint-Pierrois, de 43 ans, et un Dionysien de 47 ans, ont sauté ce samedi matin avec d'autres parachutistes. Plusieurs dizaines de personnes,notamment les gendarmes du PGHM (peloton de gendarmerie de haute montagne), et des bénévoles participent aux recherches. Une enquête judiciaire a été ouverte (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les recherches reprennent ce lundi matin 15 novembre 2021 pour tenter de retrouver les deux parachutistes portés disparus depuis ce samedi. Les survols dans une très large zone autour de Grand Coude (Saint-Joseph) , là où le deux hommes devaient atterrir, et les battues au sol n'ont rien donné. Les deux parachutistes, un Saint-Pierrois, de 43 ans, et un Dionysien de 47 ans, ont sauté ce samedi matin avec d'autres parachutistes. Plusieurs dizaines de personnes,notamment les gendarmes du PGHM (peloton de gendarmerie de haute montagne), et des bénévoles participent aux recherches. Une enquête judiciaire a été ouverte (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)