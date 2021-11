Le média d'investigation Mediapart indique que le ministre des Outre-mer Sébastien Lecorrnu aurait participé le 16 octobre dernier à un "apéro clandestin" en Nouvelle-Calédonie, alors que le territoire était sous confinement et interdisait tout déplacement et tout rassemblement. Les témoignages rassemblés par le média laissent entendre que le ministre a profité d'un apéro réunissant des élus de l'île, malgré les restrictions sanitaires en vigueur. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Selon Mediapart, Sébastien Lecornu se serait joint à un rassemblement suite à une proposition du président de l'assemblée de la province Sud, Gil Brial. L'hôte explique alors au média que le ministre et son équipe seraient rentrés "avant le couvre-feu". Or, le 16 octobre dernier, la Nouvelle-Calédonie était soumise non pas à un couvre-feu mais à un confinement strict, interdisant tout déplacement.

Un autre témoignage recueilli par Médiapart indique que le ministre est resté "moins d'une heure" et ne faisait pas partie des invités prévus pour la soirée, qui aurait rassemblé six personnes.

Dans l'article de Mediapart, le cabinet du ministre n'a pas souhaité réagir mais précise que le ministre a en tout cas respecté sa septaine d'isolement lors de son arrivée sur le territoire. Contacté par Imaz Press, le ministère des Outre-mer n'a pas encore donné de réponse.

