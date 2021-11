Les deux parachutistes disparus ce samedi 13 novembre 2021 sont toujours activement recherchés dans la zone du Morne Langevin, sur la commune de Saint-Joseph. Le PGHM (peloton de gendarmerie de haute montagne) a survolé le rempart sud ce jeudi 18 novembre au matin, suite à la publication d'une photo qui a de quoi interpeller. On y voit deux taches de couleur, l'une orange et l'autre rose. Les gendarmes indiquent cependant qu'il s'agit hélas d'une fausse piste, les taches en question n'étant autres que des arbres. Les recherches se poursuivent, avec un renfort supplémentaire au sol désormais. Le PGHM indique que la chance de trouver des voiles s'amenuise, et s'attèle donc à retrouver les deux hommes disparus sous la végétation. (Photo : Facebook / Disparition de nos 2 amis parachutistes)

Les recherches se poursuivent dans la zone de Grand Coude et du Morne Langevin pour tenter de retrouver les deux parachutistes disparus depuis maintenant cinq jours. Le PGHM a pu effectuer un vol dans la matinée de ce jeudi, malgré des conditions météos très défavorables avec un vent rendant compliqué les opérations.

L'hélicoptère de la gendarmerie a décollé dès 5h15 pour survoler une zone repérée par des bénévoles. On y voit en effet, en accord avec des photos prises par drone, deux taches, l'une rose et l'autre orange. Malgré les espoirs fournis par cette photo, le PGHM indique hélas qu'il ne s'agit que de végétation et non pas de voiles de parachutes. Quant à la "forme humaine" que certains avaient cru apercevoir, il s'agit en fait de l'ombre d'un arbre.

"On voit souvent ce que l'on a envie de voir, et c'est tout à fait compréhensible" nous explique le PGHM, "mais il s'agit bien d'un bosquet, nous l'avons survolé dans la matinée. Des taches jaunes et orangées il y en a hélas souvent dans la nature. Cette photo est bel et bien une fausse piste." Les gendarmes remercient cependant les bénévoles pour leur implication, et rappellent que le PGHM est tout aussi mobilisé et survole la zone quotidiennement, bien que l'hélicoptère de la gendarmerie ne soit pas uniquement affrété à cette opération.

Une vingtaine de gendarmes ratissent également la zone des remparts au sol ce jeudi. Les opérations de recherches terrestres sont amenées à se renforcer, car il faut "rationaliser les recherches" prévient le PGHM. Ainsi l'espoir de trouver des voiles s'amenuise et les gendarmes s'attèlent surtout à chercher les hommes sous la végétation, vivants ou non. "La couverture végétale est très dense dans cette zone. Les hélicoptères essaient aussi de voler à très basse altitude, afin que leur souffle pousse la végétation" nous expliquent les gendarmes.

L'après-midi de ce jeudi est dédié au ratissage de la zone au sol, aucune autre reconnaissance aérienne n'est prévue à ce stade. Les recherches se poursuivent sans date limite pour l'heure, au fur et à mesure des zones explorées.

mm/www.ipreunion.com / [email protected]