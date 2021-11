Un ancien ministre des Finances des Seychelles a été placé en détention provisoire jusqu'au 3 décembre. Il est soupçonné d'être impliqué dans le blanchiment de 50 millions de dollars. En 2002, le gouvernement des Émirats Arabes Unis a fait don aux Seychelles de 50 millions de dollars, et l'argent aurait disparu quelques jours après avoir transité dans le pays. À cette époque l'ancien président France Albert René était l'homme fort du pays. Cette affaire est restée sans écho jusqu'en 2014 avant l'élection présidentielle (Photo Seychelles News Agency)

C’est la première fois qu’un ancien ministre est mis en examen dans le cadre du blanchiment d’argent. Il était, à l’époque des faits un des directeurs de la compagnie Cosproh responsable de la gestion du parc hôtelier des Seychelles.

"Je ne suis pas au courant de cette affaire, c’est une conspiration de l’ancien président France Albert René" aurait dit aux enquêteurs cet ancien ministre. La Commission anticorruption lui reproche d’avoir joué un rôle important du fait de son influence, pour faire sous-évaluer des hôtels qui ont été vendus.

C’est pour cette raison que le juge en chef a décidé de le placer en détention jusqu’au 3 décembre 2021. Une autre personne, qui a signé le document du transfert de l’argent vers un compte d’un magasin agroalimentaire public a été remise en liberté.

La justice a estimé qu’elle avait reçu la permission de son supérieur pour effectuer le virement, et n’était donc pas directement impliquée dans cette transaction. Malgré sa libération, elle sera soumise au contrôle judiciaire.

Cette affaire de détournement de fond public fait grand bruit aux Seychelles depuis la semaine dernière. La Commission anticorruption a en effet interpellé 3 individus qui ont été placés en détention jusqu’au 3 décembre. Deux parmi, un couple, sont considérés comme étant les cerveaux du détournement de cet argent. Ils auraient d’après la Commission anticorruption, mis en place tout un réseau financier destiné à cacher l’argent qui ensuite serait revenu aux Seychelles pour acheter des hôtels.

Toujours dans le cadre de cette enquête, de nombreuses armes et munitions ont été retrouvées chez le couple et l’autre suspect qui est un haut gradé de l’armée seychelloise et qui est également un proche de l’ancien président France Albert René.

Face à cette situation le président Wavel Ramkalawan, a dû intervenir à la télévision pour calmer la situation, et rassurer la population.

L’enquête va prendre encore plusieurs mois et la Commission anticorruption a expliqué qu’elle travaillerait dans le cadre de la loi. "Cette affaire est très complexe, mais on finira par trouver la vérité" a dit May de Silva Commissionnaire de la Commission anticorruption.



Aux Seychelles, on s’attend à de nouvelles arrestations dans les jours à venir. Mais dans cette affaire l’un des protagonistes manque dans cette affaire l’ancien président France Albert René, que tout le monde tentera de faire porte le chapeau.

rs/www.ipreunion.com / [email protected]