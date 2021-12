Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

C'est une rumeur qui prend de l'ampleur : le pasteur David Storm, qui avait fait polémique à La Réunion en diffusant des images dans lesquelles il détruisait l'intérieur d'un temple hindou, serait décédé. La nouvelle vient de deux pasteurs et est parvenue jusqu'aux oreilles du bâtonnier Georges-André Hoarau, l'avocat de deux jeunes filles qui portent plainte contre le pasteur pour viol. L'homme serait mort suite à un accident de moto au Togo. L'avocat n'y croit pas et y voit une mise en scène pour mieux revenir plus tard et attirer plus de fidèles.

