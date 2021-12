La Semittel déplore l'agression d'un conducteur survenue ce lundi 6 décembre 2021 à Petite Ile au niveau du centre-ville. Une plainte va être déposée au nom du réseau et du collaborateur. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Semittel. (Photo d'illustration : Facebook Alternéo)

"Nous déplorons Les Directions de la SEMITTEL et de Transports Mooland O, les deux entreprises en charge d’Alternéo sur le territoire de la commune de Petite Ile, ainsi que les partenaires sociaux représentant l’ensemble des personnels apportent leur soutien au conducteur qui a été agressé dans l’exercice de sa mission de service public.

Dépôt de plainte du réseau et du collaborateur seront effectués à l’encontre de l’auteur de ces faits.

Plus généralement, nous nous inquiétons de la recrudescence des faits d’agressions et d’incivilité qui touche ces derniers jours notre profession et la mission de service public que nous assurons. Nous en appelons donc à la responsabilité individuelle et collective de toutes et tous pour que le transport public reste à la Réunion le vecteur de lien social si nécessaire à beaucoup d’entre-nous."