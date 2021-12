Ce jeudi 9 décembre 2021 à ras Panon, les gendarmes ont intercepté le chauffeur d'une Porsche Cayman qui roulait à 187 km/h sur une portion de route limitée à 110 km/h. Son permis lui a immédiatement retiré pour six mois.Son véhicule a été mmobilisé a été placé en fourrière administrative (Photo Gendarmerie nationale)

Plusieurs autres infractions routieères ont été constatées par les gendarmes de Saint-Benoît ce jeudi après-midi sur le secteur de Sainte-Suzanne, 30 usagers ont été contrôlés et verbalisés, "dont 15 pour des infractions délictuelles ou contraventionnelles, portant les conduites addictives, le refus de priorité, la conduite sans permis, les défauts d’équipements de sécurité pour les conducteurs et pilotes, les nuisances et pollutions des véhicules,... ayant motivé l’immobilisation et la mise en fourrière de quatre voitures" indiquent les gendarmes.

"A cela, vient s’ajouter, 12 verbalisations de chauffeurs et passagers de transports en commun n’ayant pas respecté les gestes barrières, notamment le port de masque, pourtant obligatoire dans les transports en commun" disent-ils.

Jeudi toujours de 20 heures à 23 heures, les motocyclistes de la brigade motorisée de Saint-Benoit, "en service de contrôle des vitesses, sur les grands axes, du secteur Est de l’île, relèvent quatre infractions à l’encontre d’automobilistes, particulièrement pressés et imprudents, au vu pour certains du cumul d’infractions délictuelles" remarque la gendarmerie.

L'un de ces automobiliste circulait sur la RN2 au niveau de Sainte-Marie à la vitesse de 132 km/h au lieu de 90 km/h. Il était positif à l’alcoolémie avec un taux délictuel et son véhicule n'était pas assuré. "La voiture a été placée en fourrière administrative, tandis que le permis de conduire du chauffard faisait l’objet d’une rétention immédiate pour 7 mois minimun, en attendant de s'acquitter d'une forte amende" terminent les gendarmes.

