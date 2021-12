Didier Robert, ancien président de Région, a décidé de ne plus faire appel de sa condamnation à 15 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité pour six infractions dont la prise illégale d'intérêts, annonce le Journal de l'Île dans son édition de ce vendredi 17 décembre 2021. Cette peine avait été prononcée le vendredi 21 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis dans le cadre de l'affaire des Musée régionaux de La Réunion (RMR). La condamnation de l'ancien élu devient donc définitive (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ce renoncement à faire appel révélé par le JIR, arrive après que Didier Robert a annoncé, le mercredi 27 octobre son retrait de la vie politique. "Je veux continuer à agir, à m’engager, à continuer à m’investir pour La Réunion. Mais j’entends désormais le faire en dehors de l’espace politique. Je me sens bien plus utile dans l’action que dans la critique et l’opposition" avait alors déclaré sur ses réseaux sociaux l'ancien président de Région battu par Huguette Bello aux régionales de juin 2021.

Il avait aussi annoncé qu'il démissionnait de ses mandats de conseiller régional d'opposition et de conseiller municipal d'opposition à la mairie de Saint-Dens. Datée du 4 novembre, sa démission à la Région n'avait été remise à la collectivité que le 19 novembre après la parution d'un article d'Imaz Press notant l'absence de démission effective.

- Emplois fictifs présumés -

Le choix de Didier Robert de ne plus faire appel de sa condamnation ne signifie pas pour autant qu'il en a terminé avec la justice. Le mardi 7 décembre et le mercredi 8 décembre, il a été longuement entendu au commissariat Malartic (Saint-Denis) par les policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF), arrivés spécialement de Métropole.

Dans le même temps des perquisitions ont été menées pendant plusieurs heures dans les locaux de à la Région, notamment pour une affaire d'emplois fictifs présumés. Ces investigations entraient dans le cadre d'une "procédure judiciaire de détournement de fonds publics, faux en écriture publique et prise illégale d'intérêts" informait la procureur de Saint-Denis, Véronique Denizot.

"Courant 2020, la chambre régionale des comptes de La Réunion a procédé à un contrôle des comptes et de la gestion des ressources humaines du conseil régional de La Réunion, pour les exercices 2015 à 2020 (présidence de Monsieur Didier Robert)" expliquait la magistrate.

"Au terme de son contrôle, la chambre régionale des comptes a transmis le 11 juin 2021 au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint Denis un rapport relevant des anomalies dans la gestion du personnel, anomalies pouvant constituer les infractions de détournements de fonds publics, faux en écriture publique et prise illégale d'intérêts, pour un montant annuel de préjudice estimé à 1.400.000 euros" ajoutait Véronique Denizot.

A noter que dès 2019, Imaz Press avait révélé qu'une procédure judiciaire était en cours alors qu'une plateforme en ligne avait publié les noms de 166 personnes émargeant "au Cabinet, aux dépendances et apparentés de la Région".

- "En missouk" -

Pour rappel dans l'affaire des Musées régionaux, le 23 avril 2021 près de 8 heures d’audience avaient été nécessaires pour faire la lumière sur cette affaire et afin que le président de Région puisse s’expliquer sur plusieurs points. Il y a eu l’augmentation de salaire au profit de sa responsable des finances et amie.

Il y a aussi les 6.800 euros par mois de rémunération perçus par Didier Robert sans autorisation du Conseil d’administration des Musées régionaux. Cela, alors que la SPL traversait une crise économique justifiant plusieurs licenciements.

Le président de Région a eu également à répondre aux questions relatives à la perception de jetons de présence au sein de cette SPL, ainsi qu’à la participation au vote portant "sur la rémunération maximale susceptible de lui être octroyée" et d’avoir "présidé et voté les délibérations du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la SPL RMR alors qu'elles portaient sur la fixation de sa rémunération" en juillet et novembre 2018.

Le président du tribunal lui avait reproché d'avoir agi "en missouk". "Que vaut la parole d’un politique monsieur Robert ? Vous dites que vous ne voulez pas être payé et finalement vous voulez un salaire ?" avait-t-il alors demandé.

