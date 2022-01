Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Jeudi 6 janvier 2022, les motocyclistes de la gendarmerie de Saint-Paul et La Rivière-Saint-Louis ont réalisé un contrôle vitesse sur la RN1, dans le sens nord-sud, sur la commune de Saint-Paul. Durant une heure et demie, 10 infractions ont été constatées par les motocyclistes. Un conducteur cumulait excès de vitesse entre 20 et 30 km/h au-dessus la vitesse autorisée, absence d'assurance et de contrôle technique, et positif au cannabis. Nous publions ci-dessous le communiqué de la gendarmerie. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Jeudi 6 janvier 2022, les motocyclistes de la gendarmerie de Saint-Paul et La Rivière-Saint-Louis ont réalisé un contrôle vitesse sur la RN1, dans le sens nord-sud, sur la commune de Saint-Paul. Durant une heure et demie, 10 infractions ont été constatées par les motocyclistes. Un conducteur cumulait excès de vitesse entre 20 et 30 km/h au-dessus la vitesse autorisée, absence d'assurance et de contrôle technique, et positif au cannabis. Nous publions ci-dessous le communiqué de la gendarmerie. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)