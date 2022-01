"Nous avons créé des ghettos dans les villes" se désole le maire de Saint-Benoit

"On ne traite pas les problèmes, on les déplace" indique-t-il. Parmi les auteurs des violences, des jeunes de Saint-André et Saint-Denis sont présents. "Le quartier de Bras Fusil a été communautarisé, avec des problèmes sociaux, dans certaines familles une démission parentale totale. Des mineurs sont livrés à eux-mêmes jour et nuit. Des jeunes de 12 ans trainent dans les rues à 2 heures du matin" s'indigne-t-il. "Ces jeunes et leurs parents qui s'en lavent les mains font du mal à leur ville, à leur communauté" ajoute-t-il.