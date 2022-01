Publié il y a 13 heures / Actualisé il y a 13 heures

Une bousculade a fait huit morts et une cinquantaine de blessés lundi soir devant un stade de Yaoundé, avant un match de Coupe d'Afrique des nations entre le Cameroun et les Comores, selon les autorités. La Confédération africaine de football (CAF) indique enquêter pour obtenir plus de détails sur ces incidents. (Photo d'illustration AFP)

