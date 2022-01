Publié il y a 11 heures / Actualisé il y a 10 heures

Suite aux violences perpétrées ces derniers jours dans le quartier de Bras-Fusil à Saint-Benoît, une réunion est organisée ce vendredi 28 janvier 2022 afin de "faire le point sur la situation et les moyens engagés pour maîtriser les actes de délinquance". Le maire de Saint-Benoît, Patrice Selly, le préfet de La Réunion Jacques Billant et le commandant de la gendarmerie, le général Pierre Poty étaient présents. Le maire bénédictin avait demandé un renfort de gendarmes et avait établi un parallèle entre les Mahorais présents sur sa commune et les violences commises. Patrice Selly a annoncé le renforcement de l'équipe municipale pour surveiller le quartier ainsi que la mise en place de caméras de surveillance. Le Préfet et le général affirment que des enquêteurs vont être déployés sur le terrain pour mener des investigations et identifier les auteurs de violences. (Photo rb/www.ipreunion.com)

