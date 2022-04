Publié il y a 7 heures / Actualisé il y a 1 heures

La police a réalisé 32 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du vendredi 8 avril au dimanche 10 avril 2022 permettant de relever 242 infractions dont 27 délits. La gendarmerie a constaté 218 infractions et verbalisé deux automobilistes qui roulaiient à 155 Km/h et 172 km/h. Nous publions le détail de ces infractions ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

