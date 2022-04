Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Une personne est recherchée en mer ce mercredi 13 avril 2022 au large de Trois-Bassins. L'homme est sorti en mer ce mardi, aucune disparition n'a été signalée mais son bateau a été retrouvé échoué sur la côte. Une opération du Cross (Centre régional de surveillance et de sauvetage) et de la gendarmerie est en cours. L'hélicoptère de la gendarmerie est engagé, ainsi que la brigade nautique et la brigade de Trois-Bassins (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

