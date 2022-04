Publié il y a 10 heures / Actualisé il y a 5 heures

Une jeune fille de 14 ans, du nom de Morgane V., était activement recherchée par sa famille et ses amis ce week-end dans le sud de l'île. Elle a été retrouvée ce lundi 18 avril 2022 au soir, dans les hauts de Terre Sainte à Saint-Pierre. Blessée gravement à la tête, elle aurait été agressée. Elle a été transportée au CHU. "Son pronostic vital n'est plus engagé" précise le parquet de Saint-Pierre. Deux mineurs de 14 et 15 ans ont été placés en garde à vue dès lundi soir, et un troisième ce mardi pour tentative de meurtre. Les investigations sont en cours pour tenter de comprendre ce qui est arrivé à la jeune fille et la responsabilité de chacun. Une ouverture d'information est envisagée mercredi, à l'issue des prolongations des gardes à vue, annonce le parquet (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Une jeune fille de 14 ans, du nom de Morgane V., était activement recherchée par sa famille et ses amis ce week-end dans le sud de l'île. Elle a été retrouvée ce lundi 18 avril 2022 au soir, dans les hauts de Terre Sainte à Saint-Pierre. Blessée gravement à la tête, elle aurait été agressée. Elle a été transportée au CHU. "Son pronostic vital n'est plus engagé" précise le parquet de Saint-Pierre. Deux mineurs de 14 et 15 ans ont été placés en garde à vue dès lundi soir, et un troisième ce mardi pour tentative de meurtre. Les investigations sont en cours pour tenter de comprendre ce qui est arrivé à la jeune fille et la responsabilité de chacun. Une ouverture d'information est envisagée mercredi, à l'issue des prolongations des gardes à vue, annonce le parquet (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)