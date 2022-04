Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Trois mineurs âgés de 14 et 15 ans ont été déferrés ce mercredi dans le cadre de l'agression de Morgane V. à Saint-Pierre. Les débats, à huis clos, se sont achevés à 0h30 ce jeudi matin. L'un des mineurs est mis en examen pour tentative d'assassinat et a été placé en détention provisoire. Les deux autres ont été mis en examen pour complicité de tentative d'assassinat et placés en détention en l'attente d'un débat contradictoire qui se tiendra la semaine prochaine, indique Caroline Calbo, procureure de Saint-Pierre. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

